باكاماني يسجل هدفين في أول مشاركة له مع الأهلي

أحرز باكماني ماهلامبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدفين للفريق أمام الجونة في المباراة الوديه التي جمعت بينهم على ملعب مختار التتش.

وفاز المارد الأحمر بسداسية أمام الجونة وسجل الهدف الأول جونيور أجايي في الدقيقة الـ 10 والثاني من اللاعب أحمد حمودي في الدقيقة الـ 17 وأحرز ميدو جابر بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 41 من عمرو الشوط الأول وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب عمرو في الدقيقة الـ 57، قبل أن يسجل باكاماني الهدفين الخامس والسادس.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل.

الوسط: كريم نيدفيد، هشام محمد، أحمد حمودي، ميدو جابر، صالح جمعة.

وفي الهجوم: النيجيري جونيور أجايي.