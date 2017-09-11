3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

استقر حسام البدري المدير لنادي الأهلي على إجراء 3 تغييرات في تشكيل الفريق أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بخلاف التشكيل الذي خاض به مباراة طلائع الجيش في الدوري التي تعادل فيها 1-1.

وخاض الأهلي مباراة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: حسين السيد وأحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي

وطلب البدري من خالد محمود طبيب الفريق سرعة تجهيز علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى أمام الترجي بدلًا من حسين السيد “مارسيلو”.

وينوي البدري الدفع بمؤمن زكريا الذي غاب عن مباراة الطلائع علىى حساب وليد سليمان الذي لم يقنعه في أول مباراة بالدوري.

أما التغيير الثالث فهو من نصيب وليد أزارو الذي سيلازم دكة البدلاء لحساب جونيور أجايي خاصة أن الأخير أثبت جدارته في هذا المركز عندما شارك به في دوري أبطال إفريقيا.