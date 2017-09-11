الأهلي يتقدم بثلاثية أمام الجونة في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بثلاثة أهداف أمام الجونة في المباراة الودية بينهما على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأحرز اللاعب جونيور أجايي الهدف الأول للفريق في الدقيقة الـ 10 عن طريق اللاعب صالح جمعة

وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب أحمد حمودي في الدقيقة الـ 17 عن طريق تمريرة من زميله صالح جمعة

وسجل اللاعب ميدو جابر بالهدف الثالث عن طريقتمريرة قدمها له اللاعب جونيور أجايي في الدقيقة الـ 41 من عمر الشوط الاول من المباراة.

وجاء تشكيل المارد الأحمر في المباراة كالآتي: