المحكمة الرياضية تقهر سليماني كوليبالي لصالح الأهلي

رفضت المحكمة الرياضية الدولية استلام شكوى الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي الهارب ضد إدارة النادي بدعوى انتهاء مهملة تسليم الشكاوى والمستندات الرسمية.

المحكمة الرياضية ترفض شكوى سليماني كوليبالي ضد الأهلي

وكان سليماني كوليبالي قد هرب من النادي الأهلي للاحتراف في انجلترا زاعمًا أنه يتم اضطهاده من القلعة الحمراء ولم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما نفاه الأهلي.

وحاول سليماني كوليبالي تقديم شكوى ضد النادي الأهلي في الساعات الأخيرة وفوجيء بالمحكمة الرياضية ترفض استلامها لانتهاء المدة القانونية بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وحصن نادي الأهلي نفسه من ألاعيب كوليبالي بإرسال خطابين للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأول بالشيكات التي تسلمها عن مستحقاته المالية، والثاني بالمباريات التي شارك فيها قبل الهروب لبيان أنه لم يضطهد أو يحرم من اللعب.

وبات في حكم المؤكد أن تصدر المحكمة حكمها بتغريم سليماني كوليبالي رغم أن الأهلي يطالب بتعويضه بمبلغ 3 ملايين و500 ألف دولار بدعوى أنه تضرر من هروبه ماديًا وأدبيًا رغم أن التعاقد معه كان بمبلغ كبير لكنه لم يلتزم بالعقد.