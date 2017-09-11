بالفيديو.. أجاي يتقدم بهدف أمام الجونة

أحرز جونيور اجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الأول في المباراة الودية للفريق الأحمر أمام الجونة.

وجاء تشكيل الفريق الأحمر كالآتي:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

وخط الدفاع : ايمن اشرف، ومحمد نجيب، وصبري رحيل، ومحمد هاني

وفي خط الوسط : هشام محمد، وأحمد حمودي، وميدو جابر، وصالح جمعه

في الهجوم :كريم نيدفيد، وجونيور آجايي

يذكر أن المارد الأحمر تعادل مع فريق طلائع الجيش إيجابيا في أول مباراياته في الدوري المصري الممتاز وأحرز هدف الأهلي لاعب القلعه الحمراء أحمد الشيخ عن طريق ضربة حرة مباشرة.