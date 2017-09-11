الأهلي يصدر بيانًا شديد اللهجة للجبلاية بشأن التحكيم

أصدرت إدارة النادي الأهلي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تؤكد خلاله على ضرورة التركيز على اختيار الحكام “الكفء” المكلفين بإدارة مبارياته خلال الفترة المقبلة من الدوري، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر مع نظيره طلائع الجيش، والتي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجلوة الأولى من بطولة الدوري.

وأكد الأهلي في خطابه، أن أخطاء الحكم “أحمد حمدي”، الذي أدار المباراة، لا يمكن قبولها أو تجاهلها، خاصة وأنها أثرت على نتيجة المباراة -بشكل سلبي- التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في حين أن الفريق الأحمر كان الأقرب للفوز.

وحذرت إدارة الأهلي، من إثارة الأزمات والمشكلات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الأخطاء لا يمكن قبولها أو تجاهلها، مضيفة بأن مسئولي القلعة الحمراء لا يودون، إثارة أية أزمات قد تنتهي بكوارث ومشكلات ستصعب مواجهتها لاحقا، لكن لن يمنع ذلك الأهلي من الاحتجاج والمحافظة على حقوقه وعدالة المسابقة بكل مبارياتها.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي سوم السبت المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.