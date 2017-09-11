استعدادًا للترجي.. “أجايي” يقود تشكيل الأهلي في ودية الجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام نظيره الجونة، في الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء اليوم، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل.

الوسط: كريم نيدفيد، هشام محمد، أحمد حمودي، ميدو جابر، صالح جمعة.

وفي الهجوم: النيجيري جونيور أجايي.

البدري يرغب في الوقوف على مستوى لاعبيه

ويرغب البدري في الوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع لاعبيه، خاصة وأن الفريق الأحمر على موعد يوم السبت المقبل، مع نظيره التريج التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، من المقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

كان الأهلي قد تعادل في لقاء الجولة الأولى بالدوري المصري الذي أقيم مساء أمس أمام طلائع الجيش، ليفقد الفريق الأحمر اول نقطتين خلال مشوراه نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.