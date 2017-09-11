“فيديو مسرب”.. ميدو: مرتضى “بيجرى” وراء كل صفقة أتعاقد معها

ظهر أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق وادي دجلة، خلال فيديو مسرب، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر أمام أوغندا، والتي أقيمت على ملعب ابرج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم بروسيا 2018.

وانتقد ميدو، سياسة المستشار مرتضى منصور في التعامل مع الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، قائلًا، ” كل صفقة بمضيها، يروح يتعاقد معاها، حصلت على توقيع الثنائي أحمد مدبولي، وصلاح عاشور، وأنهيت كل شئ مع إنبي، ثم تدخل مرتضى منصور وخطف اللاعبين”.

واستكمل ميدو حديثه، قائلًا، “تواصلت مع أحمد مرتضى، وقلتله فيه ايه هو كل صفقة أخلص فيها تجروا وراها،، هيا اللاعيبة خلصت ولا ايه”. (شاهد باقي التصريحات)

كان ميدو ضمن المحليين لمباراة مصر وأوغندا على شاشة أون سوبرت On Sport، رفقة كلًا من حسام حسن، لاعب منتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.

يذكر ان منتخب مصر حسم لقاء الإياب أمام أوغندا بهدف دون رد سجله محمد صلاح، ليعود الفراعنة لصدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.