فيديو مسرب لـ”ميدو” يهاجم مرتضى منصور بسبب صفقتي الزمالك

انتشر مقطع فيديو مسرب لأحمد حسام “ميدو”، مدرب فريق وادي دجلة، يهاجم خلاله المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب صفقتي أحمد سمير وأحمد مجدي، مؤكدًا أنه هدد المستشار بإيقاف أحمد مجدي إذا تقدم مرتضى منصور بشكوى ضد اللاعب أحمد سمير.

وواصل ميدو حديثه، قائلًا، “حدثت مشادة بيني وبين المستشار مرتضى وقلتله “متزعئش” وقفلت السكة”، مشيرًا إلى أنه قدم شكوى في اللاعب أحمد مجدي تاني يوم.

كان الحديث المسرب خلال الاستوديو التحليل لقناة أون سبورت On Sport، خلال مباراة مصر وأوغندا التي أقيمت على ستاد برج العرب في الاسكندرية، وحسمها الفراعنة بهدف دون رد.

وتواجد في الاستوديو التحليلي، حسام حسن، لاعب منتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي، وعلق على انضمام أحمد كابوريا إلى صفوف الزمالك، مؤكدًا أن المستشار مرتضى منصور، صاحب إشاعة أن اللاعب يعاني من فيروس سي.

واستكمل العميد حديثه قائلًا، “المستشار أجرى اتصالًا هاتفيًا بإبراهيم حسن، وعرض عليه بيع كابوريا بمليون جنيه”.