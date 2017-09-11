اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة مصر والكونغو

أعلن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أسعار تذاكر مباراة مصر والكونغو، ستكون بنفس القيمة المالية، لتذاكر لقاء أوغندا.

مصر تأمل في مشوارها لبلوغ المونديال

وكان المتنتخب المصري قد تخطى عقبه نظيره الأوغندي، يوم 5 سبتمبر الماضي على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وسجل محمد صلاح هدف الفوز للفراعنة على أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وقال سويلم في تصريحات صحفية، إنه سيتم طرح التذكرة الموحدة بـ٧٥جنيها والدرجه الأولي بـ٢٠٠ جنيه، وذلك لمباراة الكونغو.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي، المحدد إقامتها على ستاد برج العرب يوم 8 أكتوبر المقبل، في تصفيات مونديال روسيا.

وفي وقت سابق كانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 60 ألف متفرج للقاء مصر والكونغو.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول انسحاب الكونغو من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليخرج اتحاد الكرة وينفي تلك الأخبار.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الخامسةبرصيد 9 نقاط، متفوقا على اقرب منافسيه اوغندا وبفارق نقطتين.