تأجيل موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد برشلونة

قررت رابطة الدوري الإسباني، برئاسة خافيير تيباس، تأجيل موعد الـ”كلاسيكو” بين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة من 20 الى 23 ديسمبر المقبل، على أن تقام المباراة في الساعة 12 بتوقيت إسبانيا.

تعديل موعد مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

وكان مقرر إقامة المباراة في منتصف الأسبوع بصحبة المباريات الأخرى المقررة في المرحلة السابعة عشرة التي تسبق عطلة الأعياد، لكن رابطة الدوري أرجأتها الى يوم السبت، أي في اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد.

واء قرار تعديل موعد الكلاسيكو بسبب ارتباط ريال مدريد بكأس العالم للأندية المقررة في الامارات بعد احرازه دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، لاسيما في حال تأهل النادي الملكي الى نهائي البطولة التي تقام بين 6 و16 ديسمبر.

وفي ظل طموح الدوري الإسباني بمنافسة نظيره الإنجليزي من حيث الاهتمام العالمي وعائدات حقوق النقل التلفزيوني، أجرت رابطة الدوري تعديلات على موعد انطلاق المباريات، مع الأخذ في عين الاعتبار السوق الآسيوية.

وطبقا لهذه الاستراتيجية أقيمت مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي (1-1) ظهر السبت، وذلك تزامنا مع القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول (5-صفر).