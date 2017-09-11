علي جبر يرفض الأوروبي من أجل الزمالك

قرر على جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض عرض للاحتراف بالدوري اليوناني، بعدما تلقى اللاعب عرضا من إحدي الأندية اليونانية للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

علي جبر يحسم موقفه من الاحتراف الأوروبي

وحسم جبر موقفه من الاحتراف في الدوري اليوناني، ليتمسك بالبقاء مع الزمالك.

وفي وقت سابق تلقى اللاعب اتصالات من إحدي شركات التسويق لإستطلاع رأيه فى الانتقال لإحدي الأندية اليونانية خلال الفترة المقبلة قبل إرسال عرض رسمي للزمالك، إلا أن جبر رفض العرض وفضل الانتظار في الفريق الأبيض لحين وصول عروض أفضل.

وفي سياق متصل رفض مدافع الزمالك الاحتراف بنادي لانس الفرنسي أحد أندية القسم الثاني، بعد إخفاق الأخير في الصعود لدوري الدرجة الأولى بفرنسا.

ويواصل جبر خضوعه للتدريبات العلاجية؛ من أجل التخلص من الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الأخير قبل مباراة أوغندا التي فاز بها الفراعنة بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

أكد ناديه أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي خارج النادي من أجل التخلص من الإصابة سريعًا، مشيرًا إلى أنه لا يعلم موعد عودته للمشاركة في مباريات الزمالك المقبلة.