إيقاف حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش لأجل غير مسمى

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، إيقاف الحكم أحمد حمدي، والذي أدار مواجهة الأهلي وطلائع الجيش.

إيقاف حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وأعلنت اللجنة إيقاف حمدي لأجل غير مسمى، بعد الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة الأمس، والتي إنتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة حالة من الجدل، بسبب احتساب حمدي ركلة جزاء ضد الأهلي، والتغاضى عن اخرى ضد فريق طلائع الجيش.

وخرج مسؤول النادي الأهلي عقب المباراة وشنوا هجوما ناريا على الحكم، محملين الأخير نتيجة التعادل أمام طلائع الجيش.

وجاء قرار لجنة الحكام، رداً على الأخطاء التي ارتكبها خلال اللقاء، وهو ما تسبب في حالة من الهجوم القاسي على اللجنة.

وانتقد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، أداء الحكم أحمد حمدي، والذي أداء لقاء الأهلي وطلائع الجيش.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية:” الحكم لم يكن موفقا في قراراته التي تخص ركلات الجزاء في المباراة”.

وأضاف:” على الرغم من أخطاء الحكم خلال مواجهة الأهلي والجيش لكن يجب علينا أن نثق في حكامنا”.