الأهلي: سنلجأ للمحكمة الدولية بعد اعتماد الاسترشادية

تحدث شمس شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن موقف نادية من قرار قرار ابطال الجمعية العمونمية.

الأهلي يرفض قرار بطلان جمعيته العمومية

وقال في تصريحات إذاعية، أن إدارة الأهلي تنتظر ردا رسميا من اللجنة الأوليمبية المصرية، على الخطاب الذي تم إرساله للاستفسار عن الأسباب والأسانيد القانونية التي اعتمدت عليها لإبطال الجمعية العمومية الخاصة للنادي، وما استتبع ذلك باعتماد اللائحة الاسترشادية.

وأوضح ان إدارة الأهلي من حقها معرفه أسباب بطلان الجمعية العمومية من الناحية القانونية.

وتابع:” حجة إقامة الجمعية في مقر وفرع التي تستند عليها وزارة الشباب ليس لها مبرر، خصوصا أن الوزارة أخطرت الأهلي رسميا في 2015 أن فرع مدينة نصر يعد مقرا رسميا مثل الجزيرة”.

وينتظر الأهلي رد اللجنة الأوليمبية، ليقوم بعدها باتباع القانون واتخاذ الخطوات التي تحافظ على حقوقه، سواء باللجوء لمركز التسوية والتحكيم وأيضا المحكمة الرياضية الدولية.

وأكد مدير النادي الأهلي أن هناك جلسة ودية لمجلس الإدارة اليوم الإثنين لمتابعة الأمر واتخاذ الخطوات التي تحافظ على حقوق النادي.