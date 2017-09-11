شطة يكشف حقيقة انسحاب الكونغو من تصفيات المونديال

نفى عبد المنعم شطة ، رئيس اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وجود نية لدى مسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، للانسحاب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، روسيا 2018.

شائعة انسحاب الكونغو من تصفيات المونديال

وانتشرت خلال الساعات الماضية حول وجود ندية لدى منتخب الكونغو بالانسحاب من تصفيات المونديال.

وقال شطة، في تصريحات لإذاعة “الشباب والرياضة”، أن الجانب الكونغولي نفى الأنباء التي ترددت مؤخرًا، بشأن وجود نية لديهم للانسحاب من التصفيات.

وأضاف، أنه ليس لديه معلومة واضحة حول شائعة انسحاب الكونغو، مشيرا إلى أنه تأكد من رئيس الاتحاد الكونغولي أن بلاده لم تفكر في هذا الأمر مطلقًا.

ويستضيف المنتخب المصري، الكونغو، 8 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات مونديال روسيا 2018.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط وبقارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق اوغندا.

والفوز على الكونغو في المباراة المقبلة بالتزامن مع تعثر أوغندا أمام غانا بأي نتيجة يعني تأهل الفراعنة.