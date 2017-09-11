عاد الثنائي السوري الدولي مؤيد العجان وعلاء الشبلي إلى القاهرة للانضمام إلى نادي الزمالك وبدأ مهمتهما رسمياً مع الفريق الأبيض الذي انطلق مشواره المحلي بمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى بالدوري.

الثنائي السوري ينضم للزمالك بعد انتهاء مهمة المنتخب

ووصل الثنائي، صباح اليوم الاثنين إلى القاهرة قادمان من لبنان بعد انتهاء رحلتهما مع المنتخب السوري في مرحلة المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وكان المتنخب السوري في خطف التعادل أمام إيران خارج ملعبه في الجولة الأخيرة ليحجز مقعداً في الملحق الآسيوي أمام أستراليا في مواجهة يتأهل الفائز منها لمواجهة أحد منتخبات الكونكاكاف من أجل رهان المونديال.

وأعرب دوريد محمد وكيل اللاعبان، عن شكره وتقديره للقرار المصري باعتبار اللاعبين السوريين مواطنيين في قائمة الأندية المحلية.

وأوضح دوريد أن مؤيد العجان حضر برفقة زوجته ونجلته، مشيرا إلى أن مؤيد وقع على عقد يمتد لموسمين، في حين وقع الشبلي لمدة ثلاث سنوات.