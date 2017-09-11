المستشار القانوني لاتحاد الكرة يعلق على حكم حل المجلس

أكد محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، استحالة تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة، بعد خروج قانون الرياضة الجديد إلى النور وبدء العمل به منذ فترة، مشيرا إلى أن القانون الجديد قلص صلاحيات وزير الرياضة.

مجلس الدولة يقضي بحل اتحاد الكرة

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت حجز الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.

وقال الماشطة في تصريحات إذاعي، إن القانون نص على تقليص صلاحيات المجلس ، وذلك لتغيير مفاهيم الرياضة في مصر وهو أمر يحسب للوزير.

وأضاف، أن وزير الرياضة لا ا يملك أي سلطات لتنفيذ حكم حل اتحاد الكرة، مؤضحا أن الاتحاد يسير في الطرق القانونية للحفاظ على حقه وحق الجمعية العمومية.

وأوضح أن اتحاد الكرة لن يختصم اللجنة الأوليمبية لحل أزمته الأخيرة، مؤكدا أن المجلس سيلجأ لمركز التسوية والتحكيم.

وفي وقت سابق كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد قضت، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، المقامة من عمر هريدي المحامي وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.