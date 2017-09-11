عبد الحفيظ يوضح حقيقة إصابة متعب.. ويحدد موعد سفر مروان لألمانيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مروان محسن، مهاجم الفريق، سيطير إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، للخضوع لفحص طبي أخير، قبل عودته للمران الجماعي.

مروان محسن يقترب من العودة لتدريبات الأهلي

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية، أن بعد عودة مروان من رحلة ألمانيا سينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وتابع:” حالة مروان كانت تتحسن بشكل جيد خلال الفترة الماضية، بعدما قام قام بتنفيذ البرنامج التأهيلي بشكل جيد”.

وتطرق مدير الكرة بالنادي الأهلي للحديث عن الإصابة التي تعرض لها عماد متعب مؤخرا، مشيرًا إلى أنه يعاني من نزلة معنوية تسببت في غيابه عن لقاء الجيش.

وأوضح عبد الحفيظ ان متعب سيخضع لفحص طبي قبل المباراة الودية أمام الجونة مساء اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن غياب صالح جمعة عن مران المستبعدين من مباراة الجيش صباح الأحد، كان بسبب أداء اللاعب للامتحانات.

وتعرض الأهلي للسقوط في فخ التعادل أمام نظيره طلائع الجيش بهدف لكل فريق، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الممتاز.