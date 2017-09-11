بعد واقعة الأهلي والجيش.. اتحاد الكرة يعترف بوجود أخطاء تحكيمية

أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، بوجود أخطاء تحكيمية في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيس

وخيم التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، بهدف لكل فريق، فس مستهل مشوار الفريقين بالدوري الممتاز.

المباراة المثيرة شهدت جدلا تحكيميا واسعا، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش مشكوك في صحتها، بالإضافة إلى عدم احتساب واحدة اخرى للأهلي، والتي كانت كفيلة بتغير النتيجة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف الإذاعي،إن الاعتراف بالخطأ واجب ولا يوجد أدنى مشكلة في الحديث عن وجود أخطاء.

وأضاف:”مستوى التحكيم في الجولة الأولى كان جيدا باستثناء لقاء الأهلي والجيش”.

وأوضح، أن لجنة الحكام عوضت اعتزال بعض الحكام الكبار بحكام صغار السن، ومن الوارد ان يتخلى عنهم الحظ أحيانا في بداية مسرتهم.

وأكد ان التوفيق غاب عن الحكم أحمد حمدي الذي أدار مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، لافتا أن الموسم الناضي شهد أيضا حالة جدل تحكيمي خلال مواجهة الزمالك رغم أن الحكم كان جهاد جريشة، وهو من الحكام المعروفين في القارة.