رئيس لجنة الحكام ينتقد “حمدي” ويرفض سخرية سيد عبد الحفيظ

علق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري،على أداء الحكم أحمد حمدي، والذي أداء لقاء الأهلي وطلائع الجيش.

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش

وخيم التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، بهدف لكل فريق، فس مستهل مشوار الفريقين بالدوري الممتاز.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية:” الحكم لم يكن موفقا في قراراته التي تخص ركلات الجزاء في المباراة”.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا واسعا، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش مشكوك في صحتها، بالإضافة إلى عدم احتساب واحدة اخرى للأهلي، والتي كانت كفيلة بتغير النتيجة.

وأضاف:” على الرغم من أخطاء الحكم خلال مواجهة الأهلي والجيش لكن يجب علينا أن نثق في حكامنا”.

ورفض فكرة التقليل من شأن التحكيم، بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ،مدير الكرة بالأهلي.

وأوضح أنه سمع تصريحات لعبد الحفيظ بعد لقاء الجيش، يُقلل ويسخر من حكم المباراة، الأمر الذي اعتبره غير مقبول.

وطالب الجميع بمساندة التحكيم المصري، كما نفعل حين يتعاقد النادي مع لاعبين جدد، مؤكدا أن الاتحاد يهدف لادخال حكام جديدة في الدوري.