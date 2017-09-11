ماذا يحدث في نهاية الدوري عندما يتعادل الأهلي في الافتتاح؟

استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي بالتعادل 1-1 أمام طلائع الجيش.

الأهلي الأقرب للفوز بالدوري بعد تحقيق التعادل في الافتتاح

وتلك النتيجة تكررت مع الأهلي في 13 مرة سابقة بتاريخ النادي، ونرصد في هذا التقرير مستقبل الأهلي مع كل تعادل في مستهل مشواره بالدوري.

تمكن الأهلي من حسم لقب الدوري 8 مرات عندما حقق التعادل في الافتتاح، من أصل 13 بطولة افتتحها الفريق بالتعادل.

وعلى الجانب الآخر حقق الزمالك اللقب 5 مرات حين يتعادل الأهلي في البداية.

النتيجة التي تعادل بها أمام تحقق 4 مرات سابقة أمام كل من القناة في موسم 1964-1965، والمصري 1981-1982، والمريخ البورسعيدي 1991-1992.

اختتم الأهلي منافسته على اللقب في المركز الرابع مرتين عندما افتتح الموسم بالتعادل الأولى كانت في موسم 1964-1965، وكان الزمالك صاحب المركز الأول.

وفي موسم 1991-1992 تعادل الأهلي بنفس نتيجة مباراته أمام طلائع الجيش وهذذ المرة كانت أمام المريخ البورسعيدي، ليحتل المركز الرابع في نهاية المسابقة.