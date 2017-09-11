عضو الجبلاية: الأهلي اعترض على قرار 4 أجانب وهذا مصير كوبر

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مسئولي النادي الأهلي، اعترضوا على قرار الجبلاية بشأن زيادة عدد الأجانب في الأندية إلي أربعة لاعبين.

كان الأهلي قد هاجم مسئولي اتحاد الكرة مؤخراً بسبب منعهم قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة الفريق للموسم الجديد والأكتفاء فقط بثلاثة (طالع التفاصيل)

وقال لطيف خلال تصريحات تلفزيونية، ” بعد قرار المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلي 4 في قائمة كل ناد، ولكن قيد ثلاثة فقط في القائمة، رفض مسئولو الأهلي هذا الأمر جملًا وتفصيلاً”.

لطيف: كوبر مستمر مع المنتخب

وعن رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، ” لم نطرح على مائدة اجتماعات اتحاد الكرة هذا الأمر، بالرغم من عدم قناعتي بمستوي المنتخب الفترة الأخيرة، ولمن كوبر مستمر في القيادة”.

وتحدث لطيف عن انسحاب منتخب الكونغو من التصفيات، قائلًا: ” هذا الأمر لم يخصنا من الأساس، لأنه في حالة انسحاب الكونغو لم يتم إلغاء نتائجها لانها خاضت أكثر من 50% من مبارياتها وهذا ما ينص عليه القانون، وبذلك لم يتم إلغاء نتائجها.