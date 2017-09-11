عاصم صلاح: هل يجرؤ أحد أن يستفز البدري في مؤتمر صحفي؟

دافع عاصم صلاح لاعب طلائع الجيش، عن أحمد سامي المدير الفني للفريق العسكري ، بعد توجيه أحد الإعلاميين المتواجدين في المؤتمر الصحفي سؤال أغضبه.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية لبرنامج “الحريف” الذي يقدمهُ الإعلامي “إبراهيم فايق”، “هل من الممكن أن يتم توجيه مثل هذه الأسئلة لجهاز الأهلي؟.. حسام البدري يغادر المؤتمر إذا وجه له سؤال مستفز”.

وأضاف لاعب الجيش، ” سبب انفعال أحمد سامي هو استفزاز أسئلة بعض الصحفيين ويجب أن يكون هناك طريقة أفضل لطرح الأسئلة.

وكان أحمد سامي قد انفعل على إحدى الصحفيات بعدما وجهت له سؤالاً عن التحكيم وأنه كان سببًا رئيسيًا في تعادل فريقه مع الأهلي في مباراة اليوم.

هل يجرؤ أحد أن يستفز البدري

وتابع، ” لا يجرؤ أحد على توجيه مثل هذه الأسئلة للجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، وسيغادر البدري المؤتمر إذا وجه له سؤال مستفز”.

وأشار صلاح إلي أن ، ” الفريق أستعد جيدًا لمباراة الأهلي وكنا نعلم أننا نواجه فريقا قويا وحامل لقب الدوري وبطل الكأس، ونفذنا تعليمات المدير الفني جيدًا، وتعبنا كثيرًا في الفترة الماضية، وربنا كافأنا في المباراة وحققنا نتيجة ايجابية”.

وأردف: “اعتمدنا علي الالتزام الدفاعي والهجمات المرتدة خلال اللقاء، واستعدينا للضغط المتوقع من المنافس، وكنا حريصين علي تضييق المساحات أمام لاعبيه، والحصول علي نقطة اليوم من الأهلي بسبب الاستعداد الجيد لبطل الدوري”.

وعن ركلة الجزاء قال: “اتخذت قراري بتسديد الكرة في منتصف المرمي بعد صافرة الحكم مباشرة والتوفيق حالفني.