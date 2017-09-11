لاعب الجيش:فرضنا أسلوب لعبنا .. والأهلي تعادل معنا

أعرب صلاح أمين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سعادته بالتعادل أمام الأهلي في بداية مشوار الفريق بالدوري.

وتعادل الأهلي أمام طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الممتاز (طالع التفاصيل)

وقال أمين خلال تصريحات تلفزيونية، ” نجحنا في فرض أسلوب لعبنا على بطل الدوري الموسم الماضي، مشيراً إلي أن الأهلي هو من تعادل معنا وليس العكس”.

وأضاف لاعب طلائع الجيش، ” الجميع أعتقد أننا سوف نخسر امام الأهلي، ولكن اللاعبين أثبتوا عكس ذلك ولعبوا برجولة امام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز ولكن سوء الحظ كان له دور”.

وتابع، ” أمر جيد ان نتعادل أمام الأهلي في بداية مشوارنا بالدوري، هذا يعطينا الدافع لمواصلة المشوار واحتلال مركز جيد بالدوري هذا الموسم”.

وعن الحديث مع حسن موندا زميله في الفريق ولاعب أوغندا قال: ” دائما ما نقول له أنا وزملائي سيخسر منتخب بلادك امام غانا، وسنفوز نحن على الكونغو ونصعد لمونديال روسيا 2018″.