نجم الزمالك السابق : مرتضى منصور دمر النادي

قال عبدالرحيم محمد نجم نادي الزمالك السابق، إن مرتضى منصور جاء على الزمالك كالعاصفه وقام بتدمير القلعه البيضاء، ولا يوجد أحد يحبه في النادي، والجميع يخاف منه”

وعبر عبدالرحيم خلال تصريحات في برنامج “ستاد العاصمه” المذاع على قناة “العاصمه” الذي يقدمه الإعلامي “مصطفى يونس” عن حزنهً على أداء القلعه البيضاء، وما يفعله مرتضى منصور مع رموز نادي الزمالك مشيراً إلى أن مرتضى أهلاوي وجاء ليدمر القلعه البيضاء ويمنع رموز النادي القدماء من دخولهم بيتهم .

وأضاف نجم الزمالك: من العيب ما يحدث مع أحمد سليمان ورموز الزمالك، فريق الزمالك كل عام ينهار عن الموسم الذي يسبقه وهذا يحدث في عهد رئاسة مرتضي منصور .

واختتم عبد الرحيم محمد تصريحاته قائلًا: ” أتمني عدم تولي مرتضي منصور أي ولاية أخري لنادي الزمالك للحفاظ على كيان القلعة البيضاء ومبادئها.

كان مرتضي منصور، قد شطب عضوية أحمد سليمان، عضو المجلس السابق، والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء الفترة المقبلة، بالإضافة إلي منعه هو وأسرته من دخول النادي.