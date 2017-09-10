مفاجأة.. الحكم أحمد حمدي كان مهددا بالشطب قبل مباراة الأهلي والطلائع

أثار أحمد حمدي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش الجدل بالأخطاء التحكيمية في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 في الدوري المصري.

حكم مباراة الأهلي والطلائع.. المحاسب الذي كان مهددا بالشطب بسبب 25 دقيقة

بدأ أحمد حمدي التحكيم في الممتاز من موسمين وأدار 15 مباراة خلالهما وجاءت مباراة الأهلي والطلائع لتكون الأولى له مع القلعة الحمراء.

وأشهر أحمد حمدي خلال مبارياته بالممتاز 70 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحتسب ركلتي جزاء فقط.

أحمد حمدي كان مهددًا بالاستبعاد نهائيًا من التحكيم في عام 2015 بسبب مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري لتأخيرها لمدة 25 دقيقة تضامنًا مع مطالبة الحكام بمستحقاتهم المالية المتأخرة وهو ما دفع اتحاد الكرة ولجنة الحكام لتهديد بالشطب.

ويعمل أحمد حمدي محاسبًا بجانب عمله في التحكيم بالدوري المصري.

وكان نادي الأهلي قد اتهم أحمد حمدي بتجاهل احتساب 3 ركلات جزاء له الأولى كات لعبد الله السعيد لعرقلته في منطقة الجزاء، والثانية لأحمد الشيخ للعرقلة، والثالثة على حسن يوسف لاعب الجيش للمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لم يحتسبها بدعوى أنه لم يرها من الأساس.