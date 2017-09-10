وقع الحكم أحمد حمدي في أخطاء عديدة خلال إدارته لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى للدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وينشر لكم “أخبار الأهلي” جميع الأخطاء التي وقع فيها حكم اللقاء وركلات الجزاء التي لم يحتسبها للمارد الأحمر.

بدأ الأهلي بداية قوية ونجح في تهديد مرمي طلائع الجيش ولكن بدون جدوي أو خطورة، وسط تمركز دفاعي للاعبي الجيش، حتى الدقيقة 36 نجح لاعبي الجيش في الحصول على ركلة جزاء، بعدما أرتطمت الكرة في يد أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء، ونفذها بإتقان عاصم صلاح ليحرز الهدف الأول للجيش في مرمي الأهلي.

وفي الدقيقة 39 سقط عبد الله السعيد على أرضية الملعب بعد عرقلة من حارس الجيش ولكن حكم المباراة تغاضي عن احتساب ركلة جزاء ، ولم يمر سوى دقيقة وتدخل مدافع الجيش بشكل قوي مع أحمد الشيخ في كرة هوائية، ليسقطه على أرضية الملعب ولكن الجكم لم يحتسبها أيضا (طالع التفاصيل)

ومع أحداث الشوط الثاني أجرى البدري عدة تغيرات بنزول أحمد ريان بدلًا من وليد سليمان و خروج حسام عاشور ونزول أحمد حمدي ونزول إسلام بدلًا من أحمد الشيخ، والذي سجل هدف التعادل للأهلي من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل يفشل الأهلي في حصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.