حسام البدري يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة الترجي

زف حسام البدري المدير الفني للأهلي بشرى سارة لجماهير الفريق قبل مباراة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتعثر أمام الطلائع قبل مباراة الترجي

ويستضيف نادي الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري في مباراة الذهاب قبل أن يخرج يوم 23 لخوض مباراة العودة في دور الثمانية الإفريقي.

وأكد حسام البدري أن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق سيكون جاهزًا لمباراة الترجي التونسي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

وأوضح البدري أنه سيبدأ الاستعداد للترجي من غد على أمل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة 16 سبتمبر لأن هدف فريقه الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وكان صالح جمعة قد غاب عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم للإصابة في العضلة الضامة.

وتعادل الأهلي 1-1 مع الجيش في المباراة التي جمعت بينها على استاد السلام في الجولة الأولى للدوري المصري ليلحق بغريمه الزمالك الذي تعادل بنفس النتيجة أمس مع الإنتاج الحربي ليصبح لكل منهما نقطة بينما نجح الإسماعيلي في الفوز على الاتحاد السكندري 4-2.