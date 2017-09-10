بالفيديو.. السؤال الذي أحرج مدرب الطلائع في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي

انفعل أحمد سامي المدير الفني لطلائع الجيش في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الأولى للدوري المصري.

مدرب الطلائع يخرج عن شعوره بعد مباراة الأهلي

ووجهت إحدى الصحفيات سؤالًا للمدرب “هل الطلائع تعادل بمساعدة الحكم” لينفعل المدرب بشدة ويقول لها: “ما تروحي تسألي الحكم هو ده سؤال أنت مشفتيش حاجة وإللي عملناه.. اتعلموا بقى”.

وتعادل نادي الأهلي 1-1 على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري.

تقدم عاصم صلاح لطلائع الجيش بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 36 من ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد عمرو السولية، ثم تعادل للأهلي أحمد الشيخ في الدقيقة 57 من كرة ثابتة لعبها ببراعة على يسار الحارس محمد بسام.

وشهدت مباراة الأهلي وطلائع الجيش جدلًا تحكيميًا بسبب أخطاء الحكم أحمد حمدي فيها والمقام في الجولة الأولى من الدوري المصري على استاد السلام.

وسجل هدف طلائع الجيش الظهير الأيسر عاصم صلاح من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، في الدقيقة 35 ثم اتهم الحكم أحمد حمدي بالتغاضي عن ركلة جزاء لأحمد الشيخ إثر عرقلته في منقطة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 39 ثورة الغضب مجددًا ضد الحكم أحمد حمدي للتغاضي عن واحدة لعبد الله السعيد في الدقيقة 39.

وتجاهل الحكم في الدقيقة 79 احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي للمس الكرة يد حسن يوسف لاعب الطلائع ورفض الحكم احتسابها مما دفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري للاعتراض بشدة.

وبدأ الأهلي الشوط الأول بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: رامي ربيعة وحسين السيد وسعد الدين سمير وأحمد فتحي

خط الوسط: وليد سليمان وعمرو السولية وعبد الله السعيد وحسام عاشور وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو

وجلس على دكة البدلاء أحمد عادل وهشام محمد وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد ياسر ريان.

وفي الشوط الثاني دفع حسام البدري بأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وإسلام محارب على حساب وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد الشيخ رغم تألقه، من أجل تصحيح المسار.