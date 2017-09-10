طالب جمهور النادي الأهلي الفريق بتحقيق لقب الدوري الممتاز هذا الموسم من أجل الحفاظ على لقب البطولة بعد التتويج به الموسم الماضي دون التعرض لأي هزيمة.

جمهور الأهلي يطالب بالدوري رقم 40

وينتظر جمهور المارد الأحمر أن يتزين قميص الفريق بالنجمة الرابعة في حال تحقيق لقب الدوري هذا الموسم ليحصد الدوري رقم 40 في تاريخه حيث يمتلك 39 لقب حتى الآن.

يذكر أن الأهلي يضع ثلاث نجمات تمثل 30 دوري يمتلكه وينتظر الدوري رقم 40 لتزين النجمة الرابعة قميص المارد الأحمر.

لكن تعثر الأهلي في بداية مشواره بالدوري بعد أن سقط في فخ التعادل إيجابياً بهدف لمثله أمام طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب السلام ، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وبهذا التعادل، اكتفى الفريق بنقطة واحدة، بعد الفشل في حصد أول ثلاث نقاط كاملة في الموسم الجديد.

بدأ الأهلي بداية قوية ونجح في تهديد مرمي طلائع الجيش ولكن بدون جدوي أو خطورة، وسط تمركز دفاعي للاعبي الجيش، حتى الدقيقة 36 نجح لاعبي الجيش في الحصول على ركلة جزاء، بعدما أرتطمت الكرة في يد أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء، ونفذها بإتقان عاصم صلاح ليحرز الهدف الأول للجيش في مرمي الأهلي.

وفي الدقيقة 39 سقط عبد الله السعيد على أرضية الملعب بعد عرقلة من حارس الجيش ولكن حكم المباراة تغاضي عن احتساب ركلة جزاء ، ولم يمر سوى دقيقة وتدخل مدافع الجيش بشكل قوي مع أحمد الشيخ في كرة هوائية، ليسقطه على أرضية الملعب ولكن الجكم لم يحتسبها أيضا

ومع أحداث الشوط الثاني أجرى البدري عدة تغيرات بنزول أحمد ريان بدلًا من وليد سليمان و خروج حسام عاشور ونزول أحمد حمدي ونزول إسلام بدلًا من أحمد الشيخ، والذي سجل هدف التعادل للأهلي من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.