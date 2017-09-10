الأهلي يبدأ مشواره في الدوري بالتعادل أمام الجيش

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل إيجابياً بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب السلام ، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

بدأ الأهلي بداية قوية ونجح في تهديد مرمي طلائع الجيش ولكن بدون جدوي أو خطورة، وسط تمركز دفاعي للاعبي الجيش، حتى الدقيقة 36 نجح لاعبي الجيش في الحصول على ركلة جزاء، بعدما أرتطمت الكرة في يد أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء، ونفذها بإتقان عاصم صلاح ليحرز الهدف الأول للجيش في مرمي الأهلي.

حكم المباراة يتغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للأهي

وفي الدقيقة 39 سقط عبد الله السعيد على أرضية الملعب بعد عرقلة من حارس الجيش ولكن حكم المباراة تغاضي عن احتساب ركلة جزاء ، ولم يمر سوى دقيقة وتدخل مدافع الجيش بشكل قوي مع أحمد الشيخ في كرة هوائية، ليسقطه على أرضية الملعب ولكن الجكم لم يحتسبها أيضا (طالع التفاصيل)

ومع أحداث الشوط الثاني أجرى البدري عدة تغيرات بنزول أحمد ريان بدلًا من وليد سليمان و خروج حسام عاشور ونزول أحمد حمدي ونزول إسلام بدلًا من أحمد الشيخ، والذي سجل هدف التعادل للأهلي من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل يفشل الأهلي في حصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.