خالد محمود يوضح سبب غياب متعب ويؤكد جاهزية صالح لموقعة الترجي

وأضاف خالد محمود، أن صالح جمعه لاعب الأهلي جاهز لمباراة الترجي التونسي مشيراً إلى أن اللاعب شارك في جزء من تدريبات يوم السبت، إلا أن الجهاز الفني قرر إراحته في مباراة طلائع الجيش يوم الأحد لعدم تفاقم الإصابة”.

وأكد طبيب الأهلي أن صالح كان يعاني من إجهاد في العضلة الضامة خلال وجوده في معسكر المنتخب، وقام طبيب المنتخب محمد إبراهيم قام بحقنه خلال معسكر الفراعنة”.

وكان صالح قد غاب عن المران الجماعي للفريق الأحمر مما أدي إلى وقوع غرامة ماليه على اللاعب بأمر من إدارة النادي الأهلي.

وبرر صالح جمعة موقفه من الغياب عن مران المستبعدين من مباراة طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري المصري قائلًا: “غبت عن التدريب بعد أن أرسلت رسالة لإداري الأهلي أنني لن أتمكن من الحضور بسبب ارتباطي بأداء الامتحانات مضيفاً “أنه ليس من الطبيعي أن أغيب عن التدريب وأتهم بعدم الالتزام بعد الفترة الطويلة في الالتزام في كل شيء والتي منحتني فرصة تحقيق حلمي بالانضمام للمنتخب والتي انتظرتها من فترة طويلة”.

وتعادل الفريق الأول لكرة القم بالناي الأهلي أمام طلائع الجيش في اولى مبارايات الدوري المصري.