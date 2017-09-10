شارك برأيك.. هل استحق الأهلي ركلتي جزاء ضد الجيش؟

شهد الشوط الأول مباراة الأهلي وطلائع الجيش جدلًا تحكيميًا بسبب أخطاء الحكم أحمد حمدي فيها والمقام في الجولة الأولى من الدوري المصري على استاد السلام.

طلائع الجيش يتقدم على الأهلي

وتقدم نادي طلائع الجيش بهدف على الأهلي في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما على استاد السلام ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأحرز هدف طلائع الجيش الظهير الأيسر عاصم صلاح من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، في الدقيقة 35.

وتلا هدف عاصم صلاح، اتهامات للحكم أحمد حمدي بالتغاضي عن ركلة جزاء لأحمد الشيخ إثر عرقلته في منقطة الجزاء (شاهد من هنا)

وجاءت الدقيقة 39 لتشتعل ثورة الغضب مجددًا الحكم أحمد حمدي لاحتساب ركلة جزاء للأهلي والتغاضي عن واحدة لعبد الله السعيد في الدقيقة 39 (شاهد من هنا)

وضغط الأهلي من البداية على أمل إحراز هدف مبكر يريح أعصابه ولاحت لمهاجمه وليد أزارو ثم أحمد الشيخ والسعيد عدة فرص خطيرة قبل أن يخطف الطلائع هدف التقدم بعدما احتسب الحكم ركلة الجزاء بدعوى اصطدام الكرة بيد عمرو السولية داخل المنطقة.

وخاض الأهلي الشوط الأول بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: رامي ربيعة وحسين السيد وسعد الدين سمير وأحمد فتحي

خط الوسط: وليد سليمان وعمرو السولية وعبد الله السعيد وحسام عاشور وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو

وجلس على دكة البدلاء أحمد عادل وهشام محمد وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد ياسر ريان الذي حل بديلًا في الشوط الثاني لوليد سليمان.