مدرب الكونغو يرد على انسحاب بلاده أمام مصر من تصفيات المونديال

رد سباستيان مايني المدير الفني لمنتخب الكونغو على ما أثير عن انسحاب بلاده من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

مدرب الكونغو ينفي الانسحاب من تصفيات المونديال

وكانت شائعات قد أثيرت حول نية الاتحاد الكونغولي الانسحاب من تصفيات المونديال ومواجهة مصر في الجولة المقبلة بسبب ضائقة مالية.

وأكد مايني أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة على الإطلاق ولا رغبة له في ذلك تحت أي ضغط.

وأوضح مايني أن فريقه سيأتي إلى مصر الشهر المقبل بعد أن يبدأ الاستعداد للفراعنة بداية من الأسبوع المقبل.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكونغو في الجولة المقبل يوم 8 أكتوبر، وسيضمن تأهله للمونديال إذا فاز بينما تعثرت أوغندا عندما تستضيف غانا يوم 7 أكتوبر.

وكانت مصر قد فازت على أوغندا في الجولة الرابعة بينما خسرت الكونغو بخماسية مقابل هدف من غانا.