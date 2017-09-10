رسميا.. الأهلي يعاقب صالح جمعة ويرفض مبرراته

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية حسب لائحة الفريق على صالح جمعة صانع الألعاب لغيابه عن تدريب المستبعدين من مباراة طلائع الجيش اليوم بدون إذن.

الأهلي يرفض مبررات صالح جمعة

وكان صالح جمعة قد غاب عن تدريب المستبعدين من مباراة الجيش اليوم بدعوى ارتباطه بالامتحانات.

وبرر صالح جمعة صانع ألعاب نادي الأهلي غيابه عن تدريب المستبعدين اليوم بظروف الامتحانات.

وقال صالح جمعة: “غبت عن التدريب بعد أن أرسلت رسالة لإداري الأهلي أنني لن أتمكن من الحضور بسبب ارتباطي بأداء الامتحانات”.

وأشار صالح جمهة إلى أنه ليس من الطبيعي أن يغيب عن التدريب ويتهم بعدم الالتزام بعد الفترة الطويلة في الالتزام في كل شيء والتي منحته فرصة تحقيق حلمه بالانضمام للمنتخب والتي انتظرتها من فترة طويلة.

وأضاف: “أتمنى أن يكون الحديث عن عقابي من إدارة الأهلي غير صحيح ومجرد سوء تفاهم بسيط”.

ويواجه نادي الأهلي في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم نظيره طلائع الجيش في الجولة الأولى للدوري المصري، والتي يغيب عنها صالح جمعة للإصابة بشد في العضلة الضامة.