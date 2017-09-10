حملت قمصان لاعبي الأهلي تغييرات جديدة قبل انطلاق مباريات الفريق أمام طلائع الجيش في أول جولات الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة والربع مساء اليوم الأحد.

وجاءت أرقام اللاعبين في قائمة الفريق كالآتي:

قمصان لاعبي المارد الحمر في الموسم الجديد

1- شريف إكرامي

2- عبد الله الشامي

3- رامي ربيعة

4- هشام محمد

5- إسلام حارب

6- صبري رحيل

7- حسين السيد

8- مؤمن زكريا

9- وليد أزارو

11- وليد سليمان

10- عماد متعب

12- باسم علي

13- أحمد عادل عبد المنعم

14- عمرو السولية

15- عمرو بركات

16- محمد الشناوي

17- أحمد حمودي

18- مروان محسن

19- عبد الله السعيد

20- سعد سمير

21- علي معلول

22- صالح جمعة

23- محمد نجيب

24- أحمد فتحي

25- حسام عاشور

26- أيمن أشرف

27- ميدو جابر

28- جونيو أجاي

30- محمد هاني

32- فاكماني ماهلامبي

33- أحمد الشيخ

34- أحمد حمدي

35- كريم نيدفيد

36- أحمد رمضان

38- أكرم توفيق

وأعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الرسمي أمام طلائع الجيش كالآتي:

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد فتحي.

الوسط : عمرو السولية – حسام عاشور – وليد سليمان – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو