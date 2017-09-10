البدري يعلن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الرسمي أمام طلائع الجيش في أول جولات الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة والربع مساء اليوم الأحد.

الشيخ يبدأ مشواره مع الأهلي

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد فتحي.

الوسط : عمرو السولية – حسام عاشور – وليد سليمان – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو

وشهد التشكيل تواجد أحمد الشيخ لاعب الفريق العائد من فريق مصر المقاصة.

ويبحث بطل الدوري عن تحقيق أول فوز له في مشواره نحو الحفاظ على درع الدوري بعد أن توج به الموسم الماضي دون هزيمة، مستغلا تعثر الزمالك الغريم التقليدي أمس على يد الانتاج الحربي عندما تعادل إيجابيا بهدف لمثله.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي، بدون تلقي أي هزيمة، ونجح أيضا في التتويج بلقب كأس مصر، عقب فوزه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.