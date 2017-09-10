أول تعليق من مدرب بيدفيست على هدف الغزال في مرمى فريقه بالخطأ

علق جيفن هانت المدير الفني لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي المحترف ضمن صفوفه عمرو جمال على الهدف الذي سجله اللاعب المصري في مرمى فريقه بالخطأ في نصف نهائي كأس النخبة الجنوب إفريقي والتي انتهت بالخسارة 1-2 أمام كيب تاون سيتي في إياب الدور قبل النهائي، ليودع الفريق المسابقة.

عمرو جمال يودع كأس جنوب أفريقيا

وصرح هانت عقب اللقاء بأنه محبط بسبب الهدف الخاطيء والذي أعاد الخصم للمباراة وجعله يسجل الهدف الثاني.

وساهم جمال في خروج بيدفيست من كأس النخبة بتسجيله هدفًا في مرماه بالخطأ على ملعب بيدفيست.

وخسر فريق عمرو جمال ذهابًا وإيابًا ففي المباراة الأولى سقط بهدف والثانية خسر بهدفين مقابل هدف.

وشارك المصري عمرو جمال المعار من الأهلي أساسيًا مع بيدفيست وصنع الغزال هدف بيدفيست الوحيد في الدقيقة 12 من الشوط الأول للمباراة، لكنه عاد وسجل هدفًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 27 قبل أن يضيف كيب تاون الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق ويتأهل للمباراة النهائية.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية لعمرو جمال مع بيدفيست بعد مشاركته في الذهاب أمام كيب تاون عقب إعارته من الأهلي المصري إلى الفريق الجنوب إفريقي لكثرة المهاجمين الذين تعاقد معهم الأحمر بوجود وليد أزارو وباكاماني مالامبي مع جونيور أجايي وعماد متعب.