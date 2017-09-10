بالفيديو.. المصري يخطف دجلة.. وحسام حسن يتفوق على ميدو

خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا بهدف نظيف على وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

المصري يهزم دجلة بهدف أحمد جمعة

أحرز هدف المصري البورسعيدي أحمد جمعة في الدقيقة 46 من ركلة جزاء مستحقة.

وحصد المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن أول 3 نقاط في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، بينما دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو بلا نقاط.

اخترق عبد الناصر “دي ماريا” الوافد الجديد للمصري منطقة جزاء وادي دجلة وتجاوز عمرو طارق، قبل أن يتعرض للعرقلة ليطلق حكم المباراة صافرته محتسبا ركلة جزاء لعبها أحمد جمعة على يمين محمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوي.

وتفوق حسام حسن على ميدو في الشوط الأول بالبدء بطريقته الهجومية المعتادة ومحاصرة دجلة في وسط الملعب بالاعتماد على أريستيد بانسيه وأحمد جمعة في الهجوم ومن خلفهما الجناحين علاء علي ودي ماريا في اليمين واليسار.

وفي الشوط الثاني لجأ حسام حسن إلى التأمين الدفاعي بالدفع بمحمد كوفي في خط الدفاع أمام تغييرات ميدو الهجومية لإدراك التعادل.

وأحرز أحمد جمعة هدف التقدم للمصري في الدقيقة 45+1 من عمر المباراة من ركلة جزاء بعدما لعبها على يمين محمد عبد المنصف الذي ذهب باتجاهها دون أن ينجح في حماية شباكه