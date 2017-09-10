صالح جمعة يبرر غيابه عن التدريب ويرد على عقوبة الأهلي

برر صالح جمعة صانع ألعاب نادي الأهلي غيابه عن تدريب المستبعدين اليوم مما دفع إدارة ناديه إلى الاتجاه لتطبيق اللائحة عليه وعقابه على عدم الحضور.

صالح جمعة: أخطرت إداري الأهلي بغيابي

وأكد صالح جمعة أنه لا يعلم أي شيء عما يثار عن توقيع عقوبة مادية عليه للغياب عن التدريب قبل مباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري.

وقال صالح جمعة: “غبت عن التدريب بعد أن أرسلت رسالة لإداري الأهلي أنني لن أتمكن من الحضور بسبب ارتباطي بأداء الامتحانات وهو ما أرجو أن يتم تفهمه”.

وأضاف في تصريحات خاصة: “ليس من الطبيعي أن أغيب عن التدريب ويتهمونني بعدم الالتزام بعد الفترة الطويلة في الالتزام في كل شيء والتي منحتني فرصة تحقيق حلمي بالانضمام للمنتخب والتي انتظرتها من فترة طويلة.

وتابع صالح: “أتمنى أن يكون الحديث عن عقابي من إدارة الأهلي غير صحيح ومجرد سوء تفاهم بسيط”.

ويواجه نادي الأهلي في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم نظيره طلائع الجيش في الجولة الأولى للدوري المصري، والتي يغيب عنها صالح جمعة للإصابة بشد في العضلة الضامة.