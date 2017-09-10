بيدفيست يودع نصف نهائي كأس النخبة بسبب عمرو جمال

ودع فريق بيدفيست المحترف ضمن صفوفه عمرو جمال من نصف نهائي كأس النخبة الجنوب إفريقي بالخسارة 1-2 أمام كيب تاون سيتي في إياب الدور قبل النهائي.

عمرو جمال يسجل هدفًا في مرماه بالخطأ

وساهم عمرو جمال في خروج بيدفيست من كأس النخبة بتسجيله هدفًا في مرماه بالخطأ في مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب بيدفيست.

وخسر فريق عمرو جمال ذهابًا وإيابًا ففي المباراة الأولى سقط بهدف والثانية خسر بهدفين مقابل هدف.

وشارك المصري عمرو جمال المعار من الأهلي أساسيًا مع بيدفيست وصنع الغزال هدف بيدفيست الوحيد في الدقيقة 12 من الشوط الأول للمباراة، لكنه عاد وسجل هدفًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 27 قبل أن يضيف كيب تاون الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق ويتأهل للمباراة النهائية.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية لعمرو جمال مع بيدفيست بعد مشاركته في الذهاب أمام كيب تاون عقب إعارته من الأهلي المصري إلى الفريق الجنوب إفريقي لكثرة المهاجمين الذين تعاقد معهم الأحمر بوجود وليد أزارو وباكاماني مالامبي مع جونيور أجايي وعماد متعب.