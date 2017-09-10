“نيبوشا” يبدأ خطة إصلاح الزمالك من على “الدكة”

حرص المونتيجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع باللاعبين البدلاء قبل انطلاق تدريب اليوم.

وتعادل نادي الزمالك 1-1 مع الإنتاج الحربي أمس في الجولة الأولى للدوري المصري وهي الهزيمة التي أصابت جماهير القلعة البيضاء بالقلق على مستقبل الفريق.

نيبوشا يوجه رسالة لبدلاء الزمالك

وأكد نيبوشا اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الإنتاج الحربي أنه لا يوج لديه لاعب أساسي وآخر احتياطي لأن العبرة عنده ببذل الجهد والظهور بمستوى مميز في التدريبات حتى ينضم للتشكيل الأساسي للمباراة.

وشدد على أن أي لاعب بإمكانه التواجد في التشكيل الأساسي بمجهوداته، والقتال في التدريب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمباراة الداخلية في الجولة الثانية من الدوري المصري يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري.

وكان نيبوشا قد طلب من معاونيه توفير تقارير وإحصائيات عن أخطاء اللاعبين الأساسيين في مباراة الإنتاج الحربي من أجل علاجها وتفاديها في المباريات المقبلة خاصة أنه لن يغير طريقته الهجومية ويرى أن الجميع يجب أن ينصاع إليها ويلتزم بها تحت أي ظرف.