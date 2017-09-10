مروان محسن يعود للأهلي أمام “معطل” الزمالك

حدد الجهاز الطبي لنادي الأهلي يوم 16 نوفمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لعودة مروان محسن مهاجم الفريق إلى المباريات

مراون محسن يعود للأهلي أمام الإنتاج

ويعود مروان محسن للأهلي بداية من مباراة الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة من الدوري المصري وذلك بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وكان الإنتاج الحربي قد تعادل 1-1 مع الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري وهو ما تسبب في حزن جماهير القلعة البيضاء.

وتعرض مروان محسن للإصابة بالرباط الصليبي عندما شارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون والتي حل بها الفراعنة في المركز الثاني بعد الخسارة من الكاميرون في المباراة النهائية.

ويسافر مروان محسن مطلع شهر أكتوبر المقبل إلى ألمانيا مجددًا للاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

ويرفض نادي الأهلي الاستعجال في عودة مروان محسن بناء على توصية الطبيب الألماني شيفرهوف الذي أوصى بتأخير عودة المهاجم قدر الإمكان حتى تلتئم الجراحة.

ويستند شيفرهوف إلى أن الدراسات تؤكد أن 27% من اللاعبين الذين يعودون للملاعب فى مدة أقل من 7 أشهر تعاودهم الإصابة مرة أخرى.