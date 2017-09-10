أنطوي ينقذ المقاصة من الخسارة أمام الأسيوطي

أنهى فريق مصر المقاصة مباراته أمام الأسيوطي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل محمد طارق لاعب الأسيوطي هدف فريقه في الدقيقة 45، قبل أن ينقذ جون أنطوي فريقه من الخسارة ويحرز التعادل في الدقيقة 83 من اللقاء، ليحصد الفريقين نقطة واحدة

ويأتي تعادل المقاصة أمام الأسيوطي ليكمل سلسلة التعادلات في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، بعد تعادل الداخلية مع بتروجيت بهدف لكل منهما.

وانتهت مباراة طنطا مع النصر للتعدين بالتعادل السلبي، وأنهى الزمالك مباريات الأمس بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بنتيجة هدف لمثله في بداية مشواره تحت قيادة المدرب الجديد نيبوشا يوفوتيتش، حيث تعرض المدرب لانتقادات عديدة بعد الفشل في تحقيق الفوز في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها هذا الموسم، لكن مرتضى منصور رئيس النادي رفض مهاجمة اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدا أن المشوار مازال في البداية.

وقبل مواجهة الزمالك الإنتاج الحربي نجح الاسماعيلي في قلب نتيجته أمام الاتحاد السكندري، بعد تأخره بهدفين إلى فوز برباعية.