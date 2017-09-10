صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي دون إذن

تغيب صالح جمعة عن مران الفريق اليوم بملعب مختار التتش ضمن مران اللاعبين المستبعدين من مباراة الأهلي وطلائع الجيش الليلة في أول جولات الدوري الممتاز في تمام الثامنة والربع مساء.

ولم يحضر اللاعب المران دون غبداء أسباب لتغيبه ومحاولة الحصول على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي بالغياب عن المران.

يذكر أن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، أعلن قائمة الفريق التي ستواجه طلائع الجيش، الليلة

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم:

حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد سمير- محمد نجيب أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- عبدالله السعيد- – وليد سليمان- محمد هاني – هشام محمد- أحمد حمدي – كريم نيدفيد- أحمد حمودي – إسلام محارب

خط الهجوم: وليد أزارو – أحمد الشيخ – أحمد ياسر ريان

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي، بدون تلقي أي هزيمة، ونجح أيضا في التتويج بلقب كأس مصر، عقب فوزه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

