الأهلي يبدأ أولى خطوات الاستعانة بخدمات “الشامي”

تسلم مسئولو النادي الأهلي، اليوم الأحد، البطاقة الدولية الخاصة باللاعب السوري عبد الله الشامي، لاعب الصفا اللبناني المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد عصام سراج، مدير التعاقدات والمدير التجاري للنادي الأهلي، أن البطاقة الدولية للاعب عبد الله الشامي، مدافع الأهلي الجديد وصلت اليوم.

وحرص مسئولو الأهلي على إرسال بطاقة اللاعب السوري “الشامي”، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مشاركة مدافع الفريق الأحمر بشكل رسمي في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة.

الشامي ينضم للأهلي في صفقة انتقال حر

وانضم الشامي إلى صفوف الاهلي، في صفقة انتقال حر قادمًا من الصفا اللبناني، بعد رحيل أحمد حجازي، إلى صفوف وست بروميتش الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويأمل الجهاز الفني للاهلي تحت قيادة البدري، ظهور اللاعب بشكل جيد يعوض غياب حجازي.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الثامنة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسخة 59.

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي أدرج اسم الشامي ضمن قائمة الفريق المحلية هذا الموسم.