تسبب الدولي المصري عمرو جمال، مهاجم فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، في دخول مرمى فريقه هدفًا بالخطأ، خلال مباراة كيب تاون، المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس النخبة.

وتواجد عمرو جمال ضمن تشكيل فريقه الأساسي، أمام كيب تاون في مباراة الإياب للدور قبل النهائي لكأس النخبة.

ويحتاج فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، المحترف ضمن صفوفه “الغزال”، للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف، لبلوغ الدور النهائي للبطولة، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح كيب تاون بهدف دون رد.

ونجح عمرو جمال في صناعة هدف تقدم فريقه في الدقيقة 12 سجله زميله هلاتشو، قبل ان يتسبب في تسجيل هدف التعادل في مرمىبيدفيست بالخطأ في الدقيقة 27.