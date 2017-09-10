الأهلي يتسلم التقرير الطبي لـ”مشامبي”.. ويطمئن على جراحة الصليبي

خضع اللاعب الجنوب أفريقي باكاماني ماشمبي، للفحص الطبي في أحد المستشفيات القريبة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، للاطمئنان على حالة اللاعب الفبدنية والفنية، خاصة وأنه كان قد اجرى جراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتسلمت إدارة الأهلى التقارير الطبية الخاصة بـ”مشامبي”، بعد اجتيازه للكشف الطبي، والتأكد سلامة اللاعب وتعافيه بشكل تام من الإصابة.

وتعاقدت إدارة النادي الأهلي مع جناح بيدفيست الجنوب أفريقي “باكا”، لمدة 4 مواسم مقابل مليون و300 ألف دولار، لتدعيم خطوط الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الثامنة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وينتظر مسئولو الأهلي وصول البطاقة الدولية للاعب الجنوب أفريقي من أجل مشاركته في المباريات بشكل رسمي.

وكان الجهاز الفني للفريق الكروي الأحمر بقيادة حسام البدري، قد وافق على قيد اللاعب ضمن قائمة الأهلي المحلية ضمن اللاعبين تحت السن، خاصة وأن باكا يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.