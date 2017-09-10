حرص سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر والتقدير، للسفير المصري في تونس نبيل الحبشي، والقنصل التونسي في مصر إبراهيم الرزقي، على جهودهما من أجل إنهاء اجراءات تأشيرة لاعبي الفريق الاحمر للدخول إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي في مباراة الإياب المقرر لها يوم 23 سبتمبر الجاري.

وقال عدلي، إن السفير المصري في تونس قام بجهود كبيرة لإنهاء تأشيرات دخول فريق الترجي إلى مصر، والعكس مع القنصل التونسي الذي بذر مجهودًا كبيرًا لاستخراج تأشيرات دخول الفريق إلى تونس.

عبد الحفيظ يتوجه إلى تونس قبل سفر البعثة بيومين

ومن المقرر أن يتوجه سمير عدلي، بصحبة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى تونس يوم 19 من الشهر الجاري، أي قبل سفر البعثة بيومين، على أن يقام اللقاء يوم 23 سبتمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش في الثامنة والربع مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري، على أن تكون بروفة للفريق الأحمر قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة الذهاب المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب.