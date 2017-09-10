بيان ناري من “سليمان” للرد على واقعة رئيس الزمالك

أصدر أحمد سليمان، المرشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك، بيانًا للرد على واقعة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الحالي، بعد رفع صوره على بوابة النادي في ميت عقبة لمنع دخوله هو وأسرته إلى مقر القلعة البيضاء.

وجاء بيان سليمان كالاتي:

“شرف لي أن تكون صورتي مع أسرتي معلقة على أبواب نادي الزمالك في عهد مرتضى منصور، مضيفًا أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، واصل الكذب الذي أصبح بمثابة هواء يتنفسه ولا يستطيع العيش بدونه .. وقام بنشر فيديو جديد على موقع النادي ( يعتقد أنه ضدي ولكن هو لصالحي ويعزز موقفي السليم ) يؤكد فيه بأن زوجتي دخلت النادي دون أي اعتراض من جانب الأمن.

ولكم تفاصيل تكذيب هذا الكذب الواضح والبين والذي لا يقبل حتى التشكيك من أي عاقل .

أولا .. من قال أن زوجتي تم منعها من الدخول ..؟ ما ذكرته هو أن زوجتي كانت تجلس في حديقة الكابتن عبده نصحي مع زوجة الكابتن عزمي مجاهد وبنت الكابتن عبده نصحي وحفيدته وأخرين وحضر اليهم ستة من أفراد الأمن ليخرجوها من النادي ولذلك استغاثت بي وهو ما اضطرني للذهاب الى النادي بمفردي .. ولا أعتقد أن من كانوا يجلسون مع زوجتي وهم سيدات محترمات يكذبون هذه الواقعة .

ثانيا .. الفيديو المنشور لا يظهر اذا كانت هي فعلا زوجتي التي دخلت الى النادي أم لا رغم يقيني بأنها ليست زوجتي التي في الفيديو .. ولو افترضنا أن هذا صحيح فهو لم يكن يوم الخميس الماضي الذي حدثت فيه الواقعة لأن الملابس التي كانت ترتديها يوم الخميس الماضي ليست نفسها هي الموجودة في الفيديو وهذا دليل أخر على فضح هذا الكذب المستمر .

ثالثا .. اذا كان رئيس الزمالك ومعاونوه المنافقون يدعون بأن أي عضو يدخل النادي لابد من اظهار الكارنية الخاص بالعضوية .. فهل رئيس الزمالك يبرز كارنية العضوية في كل مرة يدخل فيها النادي أم يظهر الكارنية للتصوير والشو الاعلامي فقط لكي يقال بأنه يظهر الكارنية عند الدخول .. وهل يجرؤ أحد في أمن النادي أن يسأل رئيس الزمالك أين الكارنية الخاص بك ؟.. وهل أعضاء مجلس الادارة يبرزون الكارنية وهل رموز الزمالك أمثال ميدو وخالد الغندور وأخرين ممن ليسوا أعضاء بالنادي يسألهم أمن النادي عن الكارنية ..؟ ولذلك فموضوع اظهار الكارنية هو حق يراد به باطل لأنني عندما كنت عضوا في مجلس الادارة لم يكن أحد يسألني من الأمن عن كارنية العضوية وكذلك أعضاء المجلس الأخرين بما فيهم نجل رئيس الزمالك نفسه ؟!.

رابعا .. رئيس الزمالك بعدما فشل في اقناع الجميع بأنني اقتحمت النادي وكسرت الزجاج وأصبت أمن النادي بالجروح مثلما هو واضح في الفيديو الأول يحاول بشتى الطرق أن يصحح صورته أمام أعضاء النادي والجماهير حتى لو كان ذلك على حساب الادعاءات بالكذب وتلفيق الاتهامات .. أو على حساب تعليق صور عضوات النادي المحترمات على أبواب النادي حتى لو كان منهم رموز أو أبناء رموز أو زوجات رموز للزمالك.

وأخيرا ..

سأعرض أمام أعضاء الزمالك المحترمين والجماهير غدا مفاجآت كثيرة حول هذا الكم من التلفيق والكذب ( والشغل البلدي القديم الذي عفا عليه الزمن من سنين طويلة ) الذي تم كتابته في المحضر الذي تم تحريره ضدي والذي يثبت للجميع بأن رجل القانون مرتضى منصور ليس لديه مانع في أن يلفق أي اتهامات ضد أي شخص يختلف معه حتى في الرأي ..